Siemens Energy Aktie

98,20EUR 1,28EUR 1,32%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

26.09.2025 10:30:20

Siemens Energy Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Gasturbinen und Stromübertragung dürfte weiter stark gelaufen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Er rechnet mit einem Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) von 1,26. Im Geschäftsjahr dürfte das Profitabilitätsziel trotz einer Gamesa-Belastung übertroffen worden sein. Der Experte geht von der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und einem Aktienrückkaufprogramm aus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94,94 € 		Abst. Kursziel*:
15,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,02%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

