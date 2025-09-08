Siemens Energy Aktie
|87,60EUR
|0,10EUR
|0,11%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Beim Energietechnikkonzern dürfte der Höhepunkt in puncto Auftragslage fast erreicht sein, schrieb er. Seine These einer "Normalisierung nach dem Boom" sollte ab dem Kapitalmarkttag im November zum Tragen kommen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
88,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-58,28%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
87,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-57,76%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
05.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.09.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.09.25
|Siemens Energy-Aktie dreht ins Minus: Diese Faktoren treiben den Energietechnikriesen an (finanzen.at)
|
05.09.25
|Siemens Energy investiert 220 Mio EUR in Transformatorenwerk in Nürnberg (Dow Jones)
|
04.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
04.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.09.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|11:00
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:00
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|87,72
|0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:00
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|10:16
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:33
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:32
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:28
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG