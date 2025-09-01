Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Ein Medienbericht, dem zufolge Mitsubishi Heavy die Produktionskapazitäten für Gasturbinen in den kommenden zwei Jahren verdoppeln will, passe ins Branchenbild, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Siemens Energy habe in den vergangenen beiden Jahren umfangreiche Aufträge erhalten. Die Frage sei nun, ob das Unternehmen die Kapazitäten über die bisherige Planung hinaus ausweiten muss./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 14:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 14:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Energy AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
91,50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
90,40 €
Abst. Kursziel*:
1,22%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
89,26 €
Abst. Kursziel aktuell:
2,51%
Analyst Name::
Akash Gupta
KGV*:
-
