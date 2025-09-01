Siemens Energy Aktie

89,26EUR -1,22EUR -1,35%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

01.09.2025 15:24:04

Siemens Energy Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Ein Medienbericht, dem zufolge Mitsubishi Heavy die Produktionskapazitäten für Gasturbinen in den kommenden zwei Jahren verdoppeln will, passe ins Branchenbild, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Siemens Energy habe in den vergangenen beiden Jahren umfangreiche Aufträge erhalten. Die Frage sei nun, ob das Unternehmen die Kapazitäten über die bisherige Planung hinaus ausweiten muss./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 14:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 14:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
91,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
90,40 € 		Abst. Kursziel*:
1,22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
89,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,51%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:24 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
20.08.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
