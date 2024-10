Goldman Sachs meldet kräftiges Gewinnplus - Aktie kaum verändert

Der Gewinn der US-Investmentbank zog in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) an. Die Erträge legten um sieben Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar zu, wie die im Dow Jones ( Dow Jones Industrial ) notierte Bank am Dienstag in New York mitteilte. Zudem konnte Goldman Sachs die Kosten um acht Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar drücken. Erträge und Gewinn fielen besser als von Experten erwartet aus. Die Aktie, die mit einem Plus von 36 Prozent in diesem Jahr ohnehin zu den stärksten US-Standardwerten gehört, notiert an der NYSE zeitweise 0,11 Prozent tiefer bei 522,18 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)