Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 06:19:47

Goldman Sachs überholt Schweizer Privatbanken

Ausgerechnet ein amerikanisches Finanzinstitut zeigt den Schweizer Privatbanken, wie echtes Swiss Banking funktioniert. Das ist die zentrale Erkenntnis einer wissenschaftlichen Studie, die finews.ch exklusiv vorliegt. Ein weiterer Befund: Der Zufluss an Neugeld ist eingebrochen – viele Schweizer Privatbanken verlieren spürbar an Wachstumsdynamik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Goldman Sachsmehr Nachrichten