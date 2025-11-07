Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
07.11.2025 06:19:47
Goldman Sachs überholt Schweizer Privatbanken
Ausgerechnet ein amerikanisches Finanzinstitut zeigt den Schweizer Privatbanken, wie echtes Swiss Banking funktioniert. Das ist die zentrale Erkenntnis einer wissenschaftlichen Studie, die finews.ch exklusiv vorliegt. Ein weiterer Befund: Der Zufluss an Neugeld ist eingebrochen – viele Schweizer Privatbanken verlieren spürbar an Wachstumsdynamik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
