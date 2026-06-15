NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|
15.06.2026 18:39:20
Goodbye, Norma Jeane: How Marilyn Monroe changed Hollywood
Long seen primarily as a sex symbol, Marilyn Monroe is now viewed as an early advocate for women in Hollywood. On the 100th anniversary of her birth, DW looks at the star who balanced fame and feminist agency.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NORMA Group SE
Analysen zu NORMA Group SE
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|17,00
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street im Plus -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex kommt daneben kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es nach oben. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.