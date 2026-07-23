Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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23.07.2026 09:15:59

Google burning through cash with spiralling AI costs

The company said earlier this year it expected to spend as much as $190bn on AI investments.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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