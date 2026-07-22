Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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22.07.2026 22:09:53
Google burns through $6bn in cash as AI spending climbs again
Alphabet reports 82% growth in cloud computing divisionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|10:25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 335,00
|-1,01%
|Alphabet A (ex Google)
|280,70
|-6,40%
|Alphabet C (ex Google)
|280,95
|-6,44%
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