HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
|
22.06.2026 22:59:44
Google DeepMind Partners With Hollywood Indie Darling A24 to Develop AI Filmmaking Tools
The production studio is receiving $75 million to produce AI tools for its filmmakers -- and for the search giant's AI ecosystem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!