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14.10.2026 05:07:00

Google erleichtert das kostenlose Erstellen eigener Android-Apps per KI

Google Drive auf einem Smartphone, links daneben ein Laptop und ein Stift

Google vereinfacht Vibe-Coding: Eigene Apps lassen sich jetzt per KI-Prompt gratis und ohne den Play Store erstellen. Dafür genügt ein Google-Konto.

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