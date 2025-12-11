Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
11.12.2025 09:20:00
Google integriert Model Context Protocol in Cloud-Dienste
Google unterstützt jetzt das MCP und bietet verwaltete Server für Maps, BigQuery und weitere Dienste an. Entwickler können KI-Agenten damit einfacher anbinden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
