NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
24.11.2025 15:19:00
Google is crushing it. Why that’s worrying investors in Nvidia and other AI stocks.
Alphabet’s “AI comeback” could be concerning for other AI players in part because the company is leveraging its own custom chipsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
16:02
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
16:02
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16:02
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)