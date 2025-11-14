Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
14.11.2025 23:35:00
Google plans US$40 billion Texas data center investment amid AI boom
ALPHABET’S Google said on Friday (Nov 14) it would invest US$40 billion in three new data centers in Texas, as part of...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
