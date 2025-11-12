Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
12.11.2025 23:23:00
Google verklagt Phishing-Kartell
Google erhebt Klage gegen die Lighthouse-Gang. Die Klageschrift dokumentiert den Ablauf des Phishing-Betrugs. Bringen wird sie wohl wenig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 380,00
|-0,07%
|Alphabet A (ex Google)
|247,70
|0,34%
|Alphabet C (ex Google)
|248,20
|0,00%
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.