Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich auf grünem Terrain

So bewegte sich der MDAX am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,60 Prozent fester bei 27 185,25 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 266,003 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 27 037,21 Punkte an der Kurstafel, nach 27 022,06 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 27 311,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 031,65 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,510 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 24.09.2024, den Wert von 26 083,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 25 059,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, wurde der MDAX mit 24 423,49 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,29 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,86 Prozent auf 149,00 EUR), HelloFresh (+ 4,58 Prozent auf 8,91 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4,10) Prozent auf 31,96 EUR), PUMA SE (+ 3,32 Prozent auf 40,51 EUR) und HENSOLDT (+ 3,16 Prozent auf 31,96 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Bilfinger SE (-10,99 Prozent auf 44,15 EUR), Hypoport SE (-4,78 Prozent auf 259,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,08 Prozent auf 61,25 EUR), TRATON (-1,96 Prozent auf 30,05 EUR) und HOCHTIEF (-1,63 Prozent auf 114,60 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 014 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 18,786 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at