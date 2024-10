Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent höher bei 27 124,82 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 264,856 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,190 Prozent stärker bei 27 107,27 Punkten, nach 27 055,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 215,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 032,83 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,10 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 25 781,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 531,97 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 24 976,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 1,07 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 3,81 Prozent auf 85,90 EUR), Aurubis (+ 3,23 Prozent auf 67,05 EUR), Nordex (+ 2,41 Prozent auf 13,19 EUR), HENSOLDT (+ 2,27 Prozent auf 29,78 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 1,75 Prozent auf 42,96 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil JENOPTIK (-6,61 Prozent auf 23,72 EUR), HelloFresh (-2,10 Prozent auf 8,67 EUR), Nemetschek SE (-1,67 Prozent auf 100,20 EUR), Hypoport SE (-1,43 Prozent auf 289,00 EUR) und TAG Immobilien (-1,27 Prozent auf 16,35 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 514 601 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 20,000 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die thyssenkrupp-Aktie verzeichnet mit 4,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at