FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|SDAX aktuell
|
18.12.2025 15:58:58
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester
Am Donnerstag geht es im SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,52 Prozent auf 16 716,67 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 82,894 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,195 Prozent leichter bei 16 597,58 Punkten, nach 16 629,97 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 562,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 716,67 Punkten.
SDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 1,14 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 807,72 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 16 931,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, stand der SDAX noch bei 13 841,26 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,38 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SDAX-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell thyssenkrupp nucera (+ 6,48 Prozent auf 9,04 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,87 Prozent auf 81,90 EUR), Schaeffler (+ 2,89 Prozent auf 7,83 EUR), Mutares (+ 2,62 Prozent auf 29,40 EUR) und PNE (+ 2,45 Prozent auf 10,02 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Douglas (-5,51 Prozent auf 12,00 EUR), Formycon (-3,37 Prozent auf 22,95 EUR), SMA Solar (-3,28 Prozent auf 33,06 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,18 Prozent auf 2,02 EUR) und pbb (-1,57 Prozent auf 4,14 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 905 795 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,129 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,94 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
