Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün

Am Freitag schloss der SDAX nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 15 117,04 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 120,150 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,055 Prozent auf 15 080,31 Punkte an der Kurstafel, nach 15 088,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 14 997,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 117,04 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,428 Prozent. Der SDAX bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 14 297,43 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 772,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wurde der SDAX auf 13 113,72 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 9,38 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,54 Prozent auf 7,60 EUR), SYNLAB (+ 4,53 Prozent auf 11,08 EUR), KWS SAAT SE (+ 4,13 Prozent auf 63,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,92 Prozent auf 17,62 EUR) und KSB SE (+ 2,88 Prozent auf 642,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Hypoport SE (-4,56 Prozent auf 292,80 EUR), Vitesco Technologies (-3,90 Prozent auf 64,10 EUR), NORMA Group SE (-2,99 Prozent auf 18,20 EUR), Salzgitter (-2,24 Prozent auf 22,70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,66 Prozent auf 22,48 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 8 463 352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 15,500 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,54 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

