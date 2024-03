Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

So bewegte sich der SDAX am vierten Tag der Woche letztendlich.

Am Donnerstag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,66 Prozent stärker bei 13 957,68 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 113,891 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,173 Prozent auf 13 842,76 Punkte an der Kurstafel, nach 13 866,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 13 985,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 769,55 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0,575 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, lag der SDAX noch bei 13 697,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, wurde der SDAX mit 13 106,36 Punkten gehandelt. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, bei 13 544,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,988 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell pbb (+ 9,56 Prozent auf 4,56 EUR), Drägerwerk (+ 5,47 Prozent auf 49,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,61 Prozent auf 41,60 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,32 Prozent auf 7,79 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 3,10 Prozent auf 29,30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil GFT SE (-8,47 Prozent auf 29,40 EUR), SCHOTT Pharma (-3,61 Prozent auf 37,40 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,99 Prozent auf 37,44 EUR), Schaeffler (-1,54 Prozent auf 6,40 EUR) und flatexDEGIRO (-1,47 Prozent auf 9,50 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 2 883 362 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 14,250 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at