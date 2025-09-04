Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich

Der Dow Jones befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,72 Prozent stärker bei 45 595,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,146 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,084 Prozent auf 45 309,43 Punkte an der Kurstafel, nach 45 271,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 45 160,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 45 596,52 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,679 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 173,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2025, wies der Dow Jones 42 427,74 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2024, einen Stand von 40 974,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 7,56 Prozent zu. 45 757,84 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 3,72 Prozent auf 234,39 USD), American Express (+ 2,15 Prozent auf 330,66 USD), Goldman Sachs (+ 1,98 Prozent auf 745,00 USD), IBM (+ 1,62 Prozent auf 248,05 USD) und Walt Disney (+ 1,48 Prozent auf 119,12 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-5,19 Prozent auf 243,14 USD), Amgen (-1,53 Prozent auf 279,50 USD), Merck (-0,83 Prozent auf 83,48 USD), Coca-Cola (-0,82 Prozent auf 68,43 USD) und Boeing (-0,54 Prozent auf 231,13 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 627 093 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,576 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,25 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

