Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,31 Prozent höher bei 4 851,25 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 140,558 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent höher bei 4 836,70 Punkten in den Handel, nach 4 836,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 4 836,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 852,98 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der ATX bei 4 666,71 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 11.08.2025, einen Wert von 4 721,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, betrug der ATX-Kurs 3 568,19 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 32,66 Prozent aufwärts. Bei 4 857,40 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 1,69 Prozent auf 21,00 EUR), PORR (+ 1,15 Prozent auf 26,35 EUR), DO (+ 1,01 Prozent auf 201,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,84 Prozent auf 30,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,76 Prozent auf 23,94 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen voestalpine (-0,62 Prozent auf 32,12 EUR), Andritz (-0,54 Prozent auf 64,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,35 Prozent auf 28,35 EUR), CPI Europe (-0,25 Prozent auf 16,22 EUR) und Wienerberger (-0,24 Prozent auf 25,34 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,74 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

