Gute Stimmung in Wien: ATX Prime im Aufwind

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,17 Prozent höher bei 1 685,63 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,061 Prozent stärker bei 1 683,84 Punkten, nach 1 682,81 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 683,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 690,86 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1,47 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 19.12.2023, den Wert von 1 697,62 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 1 551,75 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 1 648,75 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,66 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 731,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 1,82 Prozent auf 13,95 EUR), Andritz (+ 1,48 Prozent auf 55,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,33 Prozent auf 19,75 EUR), Flughafen Wien (+ 1,20 Prozent auf 50,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,78 Prozent auf 38,91 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-9,59 Prozent auf 21,50 EUR), UBM Development (-2,68 Prozent auf 21,80 EUR), Marinomed Biotech (-2,32 Prozent auf 29,50 EUR), FACC (-2,11 Prozent auf 5,58 EUR) und EVN (-1,74 Prozent auf 25,45 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 267 198 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,37 erwartet. Semperit lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,30 Prozent.

Redaktion finanzen.at