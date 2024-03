Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SPI nachmittags

Der SPI bewegt sich am Donnerstagnachmittag kaum.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 15 420,63 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,930 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,333 Prozent stärker bei 15 452,23 Punkten in den Handel, nach 15 400,91 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 452,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 15 394,88 Einheiten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,804 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, notierte der SPI bei 14 852,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 477,36 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.03.2023, den Wert von 14 174,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 5,84 Prozent zu Buche. Bei 15 462,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 10,42 Prozent auf 2,84 CHF), Kinarus (+ 9,52 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (+ 8,00 Prozent auf 0,08 CHF), ObsEva (+ 7,69 Prozent auf 0,01 CHF) und ONE swiss bank (+ 6,06 Prozent auf 3,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil HOCHDORF (-18,33 Prozent auf 7,35 CHF), Meyer Burger (-18,30 Prozent auf 0,03 CHF), Molecular Partners (-4,09 Prozent auf 3,64 CHF), DKSH (-3,83 Prozent auf 61,50 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,63 Prozent auf 0,07 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 204 159 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 255,483 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,06 zu Buche schlagen. Mit 7,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

