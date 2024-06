Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch am dritten Tag der Woche aufwärts.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 1 949,67 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,043 Prozent fester bei 1 950,04 Punkten, nach 1 949,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 948,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 950,38 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,025 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 961,52 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 19.03.2024, mit 1 898,17 Punkten bewertet. Der SLI wies vor einem Jahr, am 19.06.2023, einen Stand von 1 765,64 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,56 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 0,88 Prozent auf 52,46 CHF), Swiss Life (+ 0,74 Prozent auf 652,20 CHF), Sandoz (+ 0,68 Prozent auf 32,44 CHF), Partners Group (+ 0,61 Prozent auf 1 164,00 CHF) und VAT (+ 0,59 Prozent auf 508,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen SGS SA (-1,05 Prozent auf 81,26 CHF), Richemont (-0,39 Prozent auf 140,70 CHF), Lindt (-0,38 Prozent auf 10 600,00 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 94,62 CHF) und Novartis (-0,26 Prozent auf 92,91 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 188 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 257,545 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at