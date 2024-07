Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start zu

Am Dienstag tendiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,01 Prozent stärker bei 12 297,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,401 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,109 Prozent auf 12 310,18 Punkte an der Kurstafel, nach 12 296,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 12 287,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 321,82 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Wert von 12 012,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 469,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 207,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,65 Prozent auf 82,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,91 Prozent auf 266,40 CHF), Partners Group (+ 0,87 Prozent auf 1 215,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,80 Prozent auf 49,00 CHF) und Holcim (+ 0,50 Prozent auf 84,56 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Givaudan (-6,42 Prozent auf 4 020,00 CHF), Roche (-0,43 Prozent auf 278,90 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 94,20 CHF), Sonova (-0,23 Prozent auf 265,40 CHF) und Swisscom (-0,19 Prozent auf 533,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die Logitech-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 82 721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 248,806 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

