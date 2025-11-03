Givaudan Aktie

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Givaudan-Anlage 03.11.2025 10:04:18

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Givaudan-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3 801,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,026 Givaudan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 31.10.2025 86,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 298,00 CHF belief. Mit einer Performance von -13,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Givaudan eine Börsenbewertung in Höhe von 30,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

