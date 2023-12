Gute Stimmung in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:09 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,26 Prozent nach oben auf 11 175,47 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,264 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 11 160,37 Punkte an der Kurstafel, nach 11 146,43 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 129,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 11 191,30 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,296 Prozent. Vor einem Monat, am 20.11.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 740,27 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, bei 11 154,11 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, bei 10 659,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 1,79 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Geberit (+ 0,82 Prozent auf 543,20 CHF), Sika (+ 0,81 Prozent auf 272,70 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 510,60 CHF), Roche (+ 0,61 Prozent auf 245,55 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,56 Prozent auf 288,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Logitech (-1,55 Prozent auf 79,88 CHF), Lonza (-0,71 Prozent auf 348,20 CHF), Holcim (-0,30 Prozent auf 66,80 CHF), Zurich Insurance (-0,25 Prozent auf 442,30 CHF) und Partners Group (-0,24 Prozent auf 1 227,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 425 941 Aktien gehandelt. Mit 268,814 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,85 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

