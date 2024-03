Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent stärker bei 4 885,61 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,252 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,000 Prozent fester bei 4 883,77 Punkten, nach 4 883,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 898,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 872,63 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,406 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 639,36 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, einen Stand von 4 370,53 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 238,38 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,26 Prozent aufwärts. Bei 4 898,37 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 432,90 EUR), Allianz (+ 1,85 Prozent auf 253,15 EUR), Siemens (+ 1,52 Prozent auf 182,60 EUR), Enel (+ 0,91 Prozent auf 5,91 EUR) und Ferrari (+ 0,74 Prozent auf 395,92 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-0,82 Prozent auf 28,33 EUR), adidas (-0,78 Prozent auf 188,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,68 Prozent auf 42,90 EUR), Eni (-0,67 Prozent auf 14,27 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,38 Prozent auf 125,40 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 540 950 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 424,236 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

