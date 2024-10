Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester

Am Montag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,20 Prozent auf 4 497,52 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,090 Prozent auf 4 492,55 Punkte an der Kurstafel, nach 4 488,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 483,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 502,97 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 424,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 4 577,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 3 942,62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,91 Prozent nach oben. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 1,54 Prozent auf 27,68 CHF), SAP SE (+ 1,32 Prozent auf 211,35 EUR), AstraZeneca (+ 1,22 Prozent auf 119,08 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 27,45 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,08 Prozent auf 134,34 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-2,56 Prozent auf 46,03 EUR), Glencore (-2,17 Prozent auf 4,15 GBP), Richemont (-1,60 Prozent auf 129,30 CHF), Siemens (-0,63 Prozent auf 184,66 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,50 Prozent auf 57,53 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 320 467 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 485,293 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,06 erwartet. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at