Richemont Aktie

181,10EUR -2,90EUR -1,58%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

18.11.2025 05:57:39

Richemont Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sehr solide Ergebnisse für das erste Geschäftshalbjahr hätten die attraktive Anlagestory des Luxuskonzerns untermauert, schrieb Chiara Battistini am Montagabend in ihrem Resümee. Neben dem weiter starken Schmuckgeschäft hob sie die strikte Kostendisziplin der Schweizer lobend hervor./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
169,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
12,03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
169,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12,03%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

