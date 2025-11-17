Richemont Aktie

185,25EUR -1,70EUR -0,91%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

17.11.2025 10:36:05

Richemont Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Ängste, dass der Druck auf die Bruttomargen auf das operative Ergebnis (Ebit) durchschlage, hätten sich als übertrieben erwiesen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Hold
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
170,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
172,25 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1,31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
171,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,87%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:36 Richemont Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Richemont Buy UBS AG
14.11.25 Richemont Outperform Bernstein Research
14.11.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
