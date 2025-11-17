Richemont Aktie
|185,25EUR
|-1,70EUR
|-0,91%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Ängste, dass der Druck auf die Bruttomargen auf das operative Ergebnis (Ebit) durchschlage, hätten sich als übertrieben erwiesen./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Hold
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
170,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
172,25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
171,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,87%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
12:26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
14.11.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Richemontmehr Analysen
|10:36
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|185,25
|-0,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:33
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:07
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|11:00
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:46
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|10:43
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|10:43
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:42
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|10:40
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|10:36
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|10:16
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:08
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:08
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08:53
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:47
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|voestalpine Buy
|UBS AG
|07:58
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07:22
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:20
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.