Richemont Aktie

185,80EUR 9,00EUR 5,09%
Richemont

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

14.11.2025 08:31:46

Richemont Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Luxuswarenkonzern habe die Markterwartung mit dem operativen Gewinn übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
161,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
-10,22%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
169,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,35%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

