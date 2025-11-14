Richemont Aktie
|185,80EUR
|9,00EUR
|5,09%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
14.11.2025 08:31:46
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Luxuswarenkonzern habe die Markterwartung mit dem operativen Gewinn übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
161,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,22%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
169,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,35%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
12:26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SLI am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
10:03
|SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:58