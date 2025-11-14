Richemont Aktie

185,80EUR 9,00EUR 5,09%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

14.11.2025 11:04:48

Richemont Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 176 Franken auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal im Geschäftsjahr des Luxuswarenanbieters sei von starken Umsätzen geprägt gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
176,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
171,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
169,75 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

