Richemont Aktie
|185,80EUR
|9,00EUR
|5,09%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 176 Franken auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal im Geschäftsjahr des Luxuswarenanbieters sei von starken Umsätzen geprägt gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
176,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
171,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
169,75 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
Richemont
|189,10
|6,96%
