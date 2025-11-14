Richemont Aktie
|183,25EUR
|6,45EUR
|3,65%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 185 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung spiegele die Fähigkeit des Luxusgüterkonzerns, Produktneuheiten in einem schwierigen Branchenumfeld zu beschleunigen, noch nicht vollständig wider, schrieb James Grzinic in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
170,95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170,95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
17:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:59