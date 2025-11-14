Richemont Aktie
|185,80EUR
|9,00EUR
|5,09%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
14.11.2025 10:14:22
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen fürs erste Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller haben die Markterwartungen in den Schatten gestellt, schrieb Luca Solca am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
190,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
173,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,51%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
170,05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
10:00
|Richemont-Aktie deutlich stärker: Umsatz zieht im Halbjahr stärker an als am Markt erwartet (dpa-AFX)
|
09:58
|AKTIE IM FOKUS: Richemont mit Kurssprung nach starken Zahlen - Swatch profitiert (dpa-AFX)
|
09:29
|SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SMI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09:29