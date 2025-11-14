NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen fürs erste Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller haben die Markterwartungen in den Schatten gestellt, schrieb Luca Solca am Freitag./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.