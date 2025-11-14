Richemont Aktie

185,80EUR 9,00EUR 5,09%
Richemont

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
14.11.2025 10:14:22

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen fürs erste Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller haben die Markterwartungen in den Schatten gestellt, schrieb Luca Solca am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
173,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
9,51%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
170,05 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

