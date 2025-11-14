Richemont Aktie
|189,10EUR
|12,30EUR
|6,96%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane am Freitag. Treiber sei das Geschäft mit Schmuck, Uhren, Mode und Accessoires gewesen./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Hold
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
170,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
173,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
173,75 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,16%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
10:00
|Richemont-Aktie deutlich stärker: Umsatz zieht im Halbjahr stärker an als am Markt erwartet (dpa-AFX)
|
09:58
|AKTIE IM FOKUS: Richemont mit Kurssprung nach starken Zahlen - Swatch profitiert (dpa-AFX)
|
09:29
|SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SMI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
08:09
|Cartier-Mutter Richemont beschleunigt ihr Wachstum (Dow Jones)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Richemontmehr Analysen
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|189,10
|6,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:16
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09:43
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|08:59
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:56
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:54
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:54
|grenke Buy
|Warburg Research
|08:53
|GFT Buy
|Warburg Research
|08:48
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|08:35
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Enel Buy
|UBS AG
|08:00
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Sixt Buy
|UBS AG
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|06:50
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.