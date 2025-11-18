Richemont Aktie

180,40EUR -3,60EUR -1,96%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 08:16:43

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 190 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Zahlen für das vergangene Geschäftshalbjahr seine Umsatzschätzung für den Luxusgüterkonzern angehoben, für das operative Ergebnis (Ebit) und das Ergebnis je Aktie aber gesenkt, schrieb Luca Solca am Dienstag. Die niedrigeren Bruttomargen würden durch einen besseren operativen Hebel aber teilweise kompensiert./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
169,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
17,92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
166,55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
20,08%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten