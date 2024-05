Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Am Freitag steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,81 Prozent im Minus bei 4 474,57 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,203 Prozent auf 4 502,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 511,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 474,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 502,12 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,01 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 24.04.2024, bei 4 394,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, mit 4 309,26 Punkten bewertet. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.05.2023, den Wert von 3 981,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,35 Prozent aufwärts. 4 543,01 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,03 Prozent auf 38,63 EUR), HSBC (-0,28 Prozent auf 6,90 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,33 Prozent auf 65,49 EUR), Roche (-0,39 Prozent auf 231,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,43 Prozent auf 48,76 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil National Grid (-9,95 Prozent auf 9,05 GBP), SAP SE (-1,36 Prozent auf 178,90 EUR), Novartis (-1,34 Prozent auf 91,53 CHF), UniCredit (-1,33 Prozent auf 35,74 EUR) und UBS (-1,29 Prozent auf 27,58 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 939 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 545,940 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 9,86 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

