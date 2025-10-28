Nordex-Aktie zweistellig im Plus: Nordex erwartet höhere operative Gewinnmarge 2025

Der Windanlagenhersteller Nordex hat angesichts einer starken operativen Umsetzung in den beiden Geschäftsbereichen Projekte und Service die Prognose für die operative Gewinnmarge 2025 erhöht.

Nordex sieht die EBITDA-Marge nun im Bereich von 7,5 bis 8,5 satt 5 bis 7 Prozent. Die Schätzungen für Umsatz und Investitikonen wurden bekräftigt.

Das vorläufige EBITDA im dritten Quartal 2025 erreichte 136 (Vorjahr: 72) Millionen Euro bei einer Marge von 8 (4,3) Prozent. Die Umsätze im Quartal sollen voraussichtlich etwa 1,706 (1,671) Milliarden Euro erreichen. Laut Nordex spiegeln sich hier saisonale Effekte sowie temporäre lieferantenbedingte Verzögerungen in der Türkei wider.

Nordex beendete das dritte Quartal mit 1,38 Milliarden Euro an liquiden Mitteln, verglichen mit 1,15 Milliarden Euro zum Jahresende 2024. Der freie Cashflow belief sich in den ersten neun Monaten auf 298 Millionen Euro, nach einer schwarzen Null im Vorjahreszeitraum. Nordex erwartet, dass die positive Cashflow-Entwicklung im vierten Quartal anhält, teilweise getrieben durch zusätzliche Gewinne und einer starke Auftragseingangsdynamik.

Nordex will nach wie vor 2025 den Umsatz auf 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro steigern und erwartet Investitionen von ungefähr 200 Millionen Euro.

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sollen am 4. November 2025 veröffentlicht werden.

Die Aktie reagierte positiv auf die Mitteilung.

Nordex-Aktie auf Erholungsrally nach Schwächephase und Margenausblick

Ein deutlich angehobener Profitabilitätsausblick von Nordex hat den Aktien des Windturbinen-Herstellers am Dienstag eine Kursrally beschert. Zum Handelsende notierten die Papiere via XETRA 22,90 Prozent im Plus bei 27,16 Euro. In den vergangenen zwei Wochen hatten sie noch eine Schwächephase durchgemacht und den niedrigsten Stand seit fast einem Monat erreicht. Mit dem Kurssprung bauten die Anteilsscheine der Hamburger ihren Jahresgewinn auf über 125 Prozent aus.

Nach dem dritten Quartal, in dem Nordex im Vorjahresvergleich fast doppelt so profitabel war, sieht das Unternehmen die diesjährige operative Marge (Ebitda) nun zwischen 7,5 und 8,5 Prozent. Zuvor lag die Spanne bei 5 bis 7 Prozent. Das Management rechnet im vierten Quartal mit zusätzlichen Gewinnen und einem starken Auftragseingang.

Die Margensteigerung von Nordex zeuge von einer soliden Umsetzung der Unternehmensstrategie und einer besseren Kostenkontrolle, sagte ein Börsianer in einer ersten Reaktion. Jefferies-Experte Constantin Hesse sprach von einem soliden Auftragseingang und begrüßte die angehobene Margenzielspanne. Das höhere Rentabilitätsniveau sollte jedoch nicht unbedingt auf 2026 hochgerechnet werden, obwohl für das kommende Jahr mit steigenden Volumina zu rechnen sei, warnte er.

Für RBC-Analyst Colin Moody tröstet das starke Quartalsergebnis insgesamt über die "klare Umsatzenttäuschung" hinweg. Neben der Profitabilität sei auch der freie Mittelzufluss stark gewesen. Moody erwartet ebenso wie etwa sein Kollege Vivek Midha von der Citigroup, dass infolge des erhöhten Jahresausblicks nun auch die Markterwartungen für 2025 und die kommenden Jahre steigen.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)