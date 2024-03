Handel in Frankfurt: SDAX klettert zum Start

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 13 928,67 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 116,812 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,031 Prozent höher bei 13 918,41 Punkten, nach 13 914,07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 916,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 928,67 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,861 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 827,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 617,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wurde der SDAX mit 12 847,48 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,778 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 3,40 Prozent auf 207,00 EUR), Salzgitter (+ 1,52 Prozent auf 24,10 EUR), Mutares (+ 1,39 Prozent auf 32,75 EUR), STRATEC SE (+ 1,14 Prozent auf 44,20 EUR) und SYNLAB (+ 0,95 Prozent auf 11,72 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen ADTRAN (-1,98 Prozent auf 5,44 USD), BayWa (-1,92 Prozent auf 28,15 EUR), Grand City Properties (-1,75 Prozent auf 9,29 EUR), SCHOTT Pharma (-1,52 Prozent auf 38,80 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-0,87 Prozent auf 18,14 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 37 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 16,360 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at