SCHOTT Pharma Aktie

18,46EUR -0,16EUR -0,86%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

03.12.2025 12:05:18

SCHOTT Pharma Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schott Pharma mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 21,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Charles Weston rät in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Vorsicht, bis sich die Gewinnentwicklung des Herstellers von Spezialverpackungen für Medikamente stabilisiert hat. Er warte auf die Prognose für 2026, die am 11. Dezember bekannt gegeben werden dürfte. Sein Fokus werde darauf liegen, wie schnell und in welchem ??Umfang die GLP-1-Verträge ausgebaut werden können./rob/ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
21,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
18,44 € 		Abst. Kursziel*:
16,59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,47%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

