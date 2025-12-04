SCHOTT Pharma Aktie

17,80EUR -0,42EUR -2,31%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

04.12.2025 20:43:29

SCHOTT Pharma Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Geschäftsjahres-Eckdaten und einem Ausblick auf Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Pallav Mittal attestierte dem Pharmaverpackungshersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Eckdaten im Erwartungsrahmen. Er rechnet aber mit einer negativen Kursreaktion, weil das bis Ende September laufende neue Geschäftsjahr ein Übergangsjahr werde und die mittelfristigen Ziele gesenkt wurden. Kurzfristiger Gegenwind im Bereich Drug Delivery Systems (DDS) sei auch keine gute Nachricht für die Konkurrenten Gerresheimer und Ypsomed./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,50 € 		Abst. Kursziel*:
51,35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,30%
Analyst Name::
Pallav Mittal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharmamehr Nachrichten