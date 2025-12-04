LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Geschäftsjahres-Eckdaten und einem Ausblick auf Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Pallav Mittal attestierte dem Pharmaverpackungshersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Eckdaten im Erwartungsrahmen. Er rechnet aber mit einer negativen Kursreaktion, weil das bis Ende September laufende neue Geschäftsjahr ein Übergangsjahr werde und die mittelfristigen Ziele gesenkt wurden. Kurzfristiger Gegenwind im Bereich Drug Delivery Systems (DDS) sei auch keine gute Nachricht für die Konkurrenten Gerresheimer und Ypsomed./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.