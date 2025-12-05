SCHOTT Pharma Aktie
|17,68EUR
|-0,12EUR
|-0,67%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Eckdaten für alte Geschäftsjahr und einem vorsichtigen Ausblick auf 2025/26 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Die Aktien preisten bereits ein langsameres mittelfristiges Umsatzwachstum ein als vor der aktuellen Zielsenkung angepeilt worden war, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24,70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,50 €
|
Abst. Kursziel*:
33,51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,71%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharmamehr Nachrichten
Analysen zu SCHOTT Pharmamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|17,70
|-0,56%
