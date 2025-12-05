SCHOTT Pharma Aktie

17,68EUR -0,12EUR -0,67%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

04.12.2025 22:30:47

SCHOTT Pharma Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Eckdaten für alte Geschäftsjahr und einem vorsichtigen Ausblick auf 2025/26 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Die Aktien preisten bereits ein langsameres mittelfristiges Umsatzwachstum ein als vor der aktuellen Zielsenkung angepeilt worden war, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24,70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,50 € 		Abst. Kursziel*:
33,51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,71%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

04.12.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
04.12.25 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
03.12.25 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
