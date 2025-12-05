SCHOTT Pharma Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Schott Pharma von 24 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Pharmazulieferers sei enttäuschend schwach, schrieb Sven Kürten am Freitag. Die neue Mittelfristprognose liege allerdings im Rahmen seiner Erwartungen und erscheine realistisch. Kürten hält die Aktien weiter für attraktiv. "Die Produkte von Schott Pharma sind für die Kunden absolut missionskritisch."/ag/mis
