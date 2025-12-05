SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
24,70 €
Rating jetzt: Buy
Buy
Kurs*:
18,50 €
Abst. Kursziel*: 33,51%
33,51%
Rating update: Buy
Buy
Kurs aktuell:
17,32 €
Abst. Kursziel aktuell: 42,61%
42,61%
Analyst Name::
Olivier Calvet
KGV*:
-
