Handel in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu

Am Freitag notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 2,01 Prozent fester bei 12 875,77 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 103,390 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,925 Prozent höher bei 12 738,73 Punkten in den Handel, nach 12 621,93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 12 735,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 982,25 Punkten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,296 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 29.08.2023, bei 13 258,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 272,85 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, bei 10 261,40 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 6,55 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Punkten registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SYNLAB (+ 24,26 Prozent auf 10,09 EUR), Aroundtown SA (+ 8,32 Prozent auf 1,97 EUR), Grand City Properties (+ 6,55 Prozent auf 8,95 EUR), flatexDEGIRO (+ 6,36 Prozent auf 8,30 EUR) und GFT SE (+ 5,52 Prozent auf 26,38 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SUSE (-11,18 Prozent auf 12,79 EUR), AUTO1 (-2,13 Prozent auf 6,06 EUR), MorphoSys (-2,05 Prozent auf 25,83 EUR), Hypoport SE (-1,99 Prozent auf 128,30 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,84 Prozent auf 63,90 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 8 296 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 9,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

2023 weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Grand City Properties-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at