Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Gewinnzone

Der TecDAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 1,04 Prozent auf 3 342,02 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 540,956 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,620 Prozent auf 3 328,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 307,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 321,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 355,48 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 1,19 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 19.08.2024, einen Wert von 3 350,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 269,39 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, wurde der TecDAX auf 3 020,02 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,524 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 5,49 Prozent auf 43,84 EUR), Nagarro SE (+ 5,46 Prozent auf 80,15 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,89 Prozent auf 68,70 EUR), Kontron (+ 4,81 Prozent auf 16,56 EUR) und Bechtle (+ 4,29 Prozent auf 38,86 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-6,35 Prozent auf 17,85 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,25 Prozent auf 56,50 EUR), EVOTEC SE (-1,78 Prozent auf 6,35 EUR), Deutsche Telekom (-1,70 Prozent auf 26,02 EUR) und QIAGEN (-0,38 Prozent auf 41,04 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 538 255 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 234,058 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die 1&1-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

