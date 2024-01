Handel in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochmittag

So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent höher bei 7 515,29 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,331 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 485,73 Punkten, nach 7 485,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 537,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 485,73 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,715 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 697,51 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.10.2023, den Wert von 7 389,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 757,36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 2,67 Prozent zu Buche. Bei 7 764,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 4,64 Prozent auf 5,03 GBP), Antofagasta (+ 3,48 Prozent auf 16,53 GBP), Anglo American (+ 3,14 Prozent auf 18,46 GBP), Burberry (+ 2,53 Prozent auf 12,76 GBP) und Glencore (+ 2,27 Prozent auf 4,14 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Haleon (-1,85 Prozent auf 3,15 GBP), Rentokil Initial (-1,27 Prozent auf 3,97 GBP), 3i (-0,97 Prozent auf 23,45 GBP), Reckitt Benckiser (-0,68 Prozent auf 55,12 GBP) und GSK (-0,64 Prozent auf 15,44 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 9 298 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 191,800 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent an der Spitze im Index.

