Handel in London: FTSE 100 im Plus

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,93 Prozent fester bei 10 350,37 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,927 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 255,16 Punkten, nach 10 254,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 361,40 Punkte, das Tagestief hingegen 10 252,27 Zähler.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,180 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 269,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 353,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 864,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,01 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Prudential (+ 3,41 Prozent auf 9,58 GBP), Standard Chartered (+ 3,35 Prozent auf 18,51 GBP), easyJet (+ 2,67 Prozent auf 4,90 GBP), Frasers Group (+ 2,66 Prozent auf 7,92 GBP) und 3i (+ 2,47 Prozent auf 22,41 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Halma (-14,91 Prozent auf 39,50 GBP), Intermediate Capital Group (-4,33 Prozent auf 17,22 GBP), Sage (-3,58 Prozent auf 8,20 GBP), Flutter Entertainment (-3,00 Prozent auf 84,12 GBP) und Barratt Developments (-2,00 Prozent auf 2,45 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 47 630 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 261,149 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at