Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen

Um 15:58 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,36 Prozent nach oben auf 38 932,17 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 12,788 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,018 Prozent auf 38 784,30 Punkte an der Kurstafel, nach 38 791,35 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 38 767,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 38 947,57 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,094 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 726,33 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, bei 36 247,87 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 08.03.2023, den Stand von 32 798,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (+ 2,09 Prozent auf 94,56 USD), Goldman Sachs (+ 1,51 Prozent auf 394,29 USD), JPMorgan Chase (+ 1,22 Prozent auf 190,16 USD), Dow (+ 1,19 Prozent auf 57,62 USD) und Salesforce (+ 1,02 Prozent auf 305,50 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Merck (-0,91 Prozent auf 122,86 USD), Walmart (-0,83 Prozent auf 59,86 USD), Procter Gamble (-0,77 Prozent auf 159,39 USD), Intel (-0,69 Prozent auf 45,83 USD) und Boeing (-0,54 Prozent auf 201,94 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 241 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,733 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie hat mit 8,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,82 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

